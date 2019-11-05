В ГИБДД Москвы призвали родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах, регулярно проводить с ними беседы о важности соблюдения правил дорожного движения.

"ГИБДД Москвы призывает родителей изо дня в день проводить с детьми беседы по соблюдению правил дорожного движения и в целом уделять больше внимания детской безопасности на дорогах города - сообщили журналистам во вторник в ГИБДД Москвы. - Также обращаемся к водителям: будьте особенно внимательны к юным пешеходам".

Замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин 10 октября заявил, что число детей, погибших в ДТП в России, за девять месяцев текущего года сократилось на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 426. При этом он отметил, что при снижении детской смертности на дорогах цифры все равно остаются недопустимо высокие, поэтому принимаются всевозможные меры, чтобы сохранить детские жизни. Они направлены как на обучение детей, так и привитие им навыков безопасного поведения на дорогах.