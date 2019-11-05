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РЖД трудоустроит вахтовым методом более 1 тыс. жителей Чечни

По данным Минтруда Чечни, на конец сентября 2019 года статус безработного имели 50,5 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни договорились с компанией "Российские железные дороги" (РЖД) о трудоустройстве вахтовым методом более 1 тыс. безработных жителей региона, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

По данным Минтруда Чечни, на конец сентября 2019 года в госучреждениях службы занятости населения на учете состояли 51 тыс. человек, при этом статус безработного имели 50,5 тыс. человек, в том числе пособие по безработице получали 36,3 тыс. человек.

"Достигнута договоренность с ОАО "Российские железные дороги" о создании рабочих мест по вахтовому методу, куда смогут трудоустроиться жители Чечни. Они [РЖД] уже выслали нам списки. В данный момент компании требуется 1161 работник", - приводит пресс-служба слова главы правительства республики Муслима Хучиева.

В пресс-службе уточнили, что информация о возможности трудоустройства в РЖД уже доведена до глав районов, чтобы они рассказали про вакансии безработным жителям своих муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что РЖД инвестирует 1,17 млрд рублей в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Чечни в 2019 году, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее - 730 млн рублей. За год была проведена модернизация системы электроснабжения на восьми железнодорожных переездах, восстановлены линии электроснабжения на участках Шелковская - Каргинская и Каргинская - Кизляр общей протяженностью 54 км, а также проведена реконструкция пути на станции "Гудермес" и участка Стодеревская - Ищерская.

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