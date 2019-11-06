Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туристический морской порт в Дербенте планируется построить до конца 2023 года

Из порта туристы смогут попасть на набережную, которую в будущем с крепостью Нарын-Кала свяжет канатная дорога

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Туристический морской порт в дагестанском городе Дербенте планируется построить до конца 2023 года, стоимость строительства пока не определена, сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров.

На эту тему
Мэр Дербента: совсем скоро у нас появится морской порт и электромобили

"Морской порт в Дербенте будет, у нас приблизительно определено место - приезжали специалисты, оценивали, где его лучше сделать. Это будет небольшой туристический порт, гавань в микрорайоне Новый город общей площадью 130 га. <…> В планах до конца 2023 года завершить его строительство", - сказал Абакаров.

По его словам, из порта туристы смогут попасть на набережную, которую в будущем с крепостью Нарын-Кала (памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главная достопримечательность Дербента) свяжет канатная дорога. "Мы уже знаем весь ее маршрут: приблизительно она пойдет по улице Пушкина, известно, где будут стойки. Строительство ее планируем начать в следующем году и завершить также до конца 2023 года", - добавил мэр Дербента.

В октябре врио министра экономики Дагестана Гаджи Султанов сообщал ТАСС, что власти республики планируют построить в Махачкале и Дербенте причальные стенки для круизных судов для развития туризма на Каспии. По его словам, планы по созданию причальных стенок в республике напрямую связаны со строительством круизного лайнера "Петр Великий" в Астрахани и перспективами развития круизного туризма на Каспии.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Эксперты назвали самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными авиационными направлениями стали Москва, Петербург и Новосибирск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС