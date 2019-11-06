Болид Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч

ТАСС, 6 ноября. Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR побил свой рекорд скорости - в шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари на северо-западе ЮАР машина проехала со скоростью 790 км/ч. Об этом сообщает в среду британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Двигатель EJ200 разогнал машину до 790 км/ч, - цитирует Би-би-си пилота Энди Грина. - Нашей главной задачей сегодня было измерение параметров аэродинамического сопротивления и торможения. Мы получили все нужные данные, которые теперь будут обрабатываться". С каждым заездом Грин выжимал из машины, как отмечают эксперты, чуть больше прежнего, получая данные, которые позволят выйти на преодоление звукового барьера и рекорда скорости на суше, составляющего сейчас почти 1228 км/ч.

Этой скорости военный летчик Грин достиг в октябре 1997 года в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США) на реактивном автомобиле Thrust SSC, который первым преодолел звуковой барьер. Автомобиль Грина приводился в движение двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce Spey с форсированной тягой общей мощностью 110 тыс. лошадиных сил (разгон до 1000 км/ч за 16 секунд).

Создатели Bloodhound LSR надеются побить мировой рекорд летом 2020 года, когда машина будет оснащена ракетным двигателем. Управлять ей будет Грин.

Построенный британскими специалистами болид Bloodhound достигает в длину 14 м и весит 7 тонн. Корпус автомобиля композитный: фронтальная часть, как у гоночных болидов "Формулы 1", представляет собой углепластиковый монокок, задняя часть машины металлическая с панелями, как у самолета.