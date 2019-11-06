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РБК: в российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь

По данным издания, МВД намерено разработать соответствующие меры к июлю 2020 года
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. МВД России планирует до 30 июля 2020 года разработать меры блокировки сигналов сотовой связи в исправительных учреждениях. Об этом пишет в среду издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с итогами заседания коллегии ведомства 1 ноября.

По данным РБК, сотрудники министерства должны проработать меры вместе с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. Как полагают в МВД, это поможет бороться с различными преступлениями, в том числе мошенничеством.

Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов. "Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т. д.", - приводит издание слова депутата.

Как уточнил Хинштейн в среду в Twitter, законопроект уже поддержали в Минкомсвязи и ФСИН. "Единственное уточнение: блокировка номера будет происходить по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН", - написал он.

В марте 2016 года МВД уже предлагало запретить сотовым операторам оказывать услуги в учреждениях уголовно-исполнительной системой. ФСИН тогда предложила наделить начальников СИЗО и исправительных колоний правом приостанавливать услуги связи на территории учреждений. Как отметил первый замдиректора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, службой разработан законопроект, который "распространяет полномочия начальников мест лишения свободы на приостановление услуг связи" не только в случаях серьезных ЧП на территории учреждений, но и "в целях обеспечения режима".

Теги
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичРудый, Анатолий Анатольевич
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