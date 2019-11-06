Система видеораспознавания лиц в Москве позволила задержать похитителя картины Куинджи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московская система видеораспознавания лиц позволила задержать похитителя картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом в среду заявила представитель департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы на заседании Савеловского районного суда по иску активистки, оспаривающей законность системы распознования лиц.

"Система видеораспознавания лиц выполняет важные общественные функции. Так, она позволила задержать похитителя картины Куинджи из Третьяковки", - сказала юрист ведомства.

Она также отметила, что "городская система видеонаблюдения является универсальной, направленной на решения большого круга общественных задач". Эта система используется для выявления снежных завалов, контроля вывоза мусора и решения других актуальных задач жизнедеятельности города, пояснила представитель ДИТ.

Как ранее сообщали журналистам в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая поможет властям города и правоохранительным органам в вопросах обеспечения безопасности.