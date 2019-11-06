В Госдуму внесли законопроект о штрафах за незаконный отказ в согласовании митинга

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы до 300 тыс. рублей для чиновников за незаконный отказ в согласовании публичного мероприятия. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

Согласно тексту законопроекта, незаконный отказ должностным лицом в согласовании публичного мероприятия и (или) необоснованное предложение об изменении места и времени его проведения повлечет за собой штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За повторное такое нарушение предлагаются штрафы до 300 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Такими положениями предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В пояснительной записке депутат отмечает, что организаторы митингов и чиновники находятся в неравных условиях: если для первых за нарушение порядка проведения публичного мероприятия предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц, то для вторых за неправомерный отказ в согласовании митинга или необоснованное предложение перенести место или сроки его проведения никакой ответственности не предусмотрено. "Это приводит к тому, что должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления отказывают в согласовании публичных мероприятий под надуманным предлогом, - указывает Куринный. - Законопроектом предлагается ввести справедливую зеркальную административную ответственность".

По мнению депутата, это позволит снизить число неправомерных отказов в согласовании митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетирований, обеспечив конституционное право россиян на организацию и проведение таких публичных мероприятий.