В Перми устранили аварию на водоводе, оставившую без воды около 70 тыс. горожан

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Авария на магистральном водоводе, оставившая без холодной воды около 70 тыс. жителей домов в двух микрорайонах Перми, устранена. Об этом сообщается в среду на сайте компании "Новогор-Прикамье".

"Новогор" в течение всей ночи с 5 на 6 ноября проводил работы по устранению аварийной ситуации на магистральном водоводе Д700мм по адресу ул. Маршала Рыбалко, 103, в ходе которых заменен поврежденный участок трубы. Водоснабжение микрорайонов Закамск и Новый Крым было полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы компании "Новогор-Прикамье", авария на водоводе произошла 4 ноября, вечером следующего дня в жилых домах в Кировском районе Перми отключили холодную воду для проведения ремонтных работ.