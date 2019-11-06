Конституционный суд обязал власти Коми изменить региональные законы о публичных акциях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России обязал власти Коми изменить местные законы, которые ограничивают права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара. Об этом говорится в постановлении КС РФ, опубликованном на сайте суда.

"Законодателю Республики Коми надлежит, исходя из требований Конституции Российской Федерации, внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения", - говорится в документе.

Ранее в КС обратились две жительницы республики. Одна из них собиралась летом 2017 года провести на Стефановской площади заупокойный молебен по жертвам политических репрессий в СССР 1937-1938 годов, другая пыталась организовать митинг по поводу плохой работы общественного транспорта в городе. В обоих случаях местные власти отказались согласовывать акции, сославшись на положения закона "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми", и предложили перенести мероприятия на другие городские площадки. Женщины, однако, с этими доводами не согласились и пытались оспорить отказы властей в местных судах общей юрисдикции, а позднее обратились в Конституционный суд.

КС постановил, что, принимая такие законы, местные власти "вышли за пределы законодательных полномочий субъектов РФ", а решения республиканских судов, отказавшим заявителям в жалобах на действия местных властей, подлежат пересмотру. Кроме того, в постановлении отмечается, что женщины вправе получить компенсации за вред, причиненный незаконными действиями чиновников.