Конкурс на 22-ю кнопку в сетях кабельного вещания пройдет в начале 2020 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Конкурс муниципальных телеканалов на замещение 22-й позиции в сетях кабельного вещания может быть объявлен до конца 2019 года и начнется уже в феврале 2020 года, сообщил в среду замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на Международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Президент России Владимир Путин в начале июня 2019 года подписал закон, позволяющий бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание.

"Мы сейчас завершаем отработку документов, подзаконных актов по 22-й кнопке <...> Я очень надеюсь, что до конца года будет объявлено о конкурсе, и в течение февраля конкурсы начнутся по крупным городам", - сказал он.

Волин также сообщил, что до конца ноября телевизионные каналы, которые имеют право на 21-ю кнопку, должны будут начать свое вещание в эфире Общественного телевидения России (ОТР). По его словам, шаг вещания в эфире ОТР составит один час, что будет удобно и для тех, кто может обеспечить пять часов собственного эфирного времени, и для тех, кто всего один час. "На сегодняшний день только половина из них сказали, что готовы обеспечить собственным эфирным вещанием пять часов, остальные - два часа, три часа <...> Более того, целый ряд телевизионных каналов сказали, что они не готовы обеспечить эфиром субботу и воскресенье", - отметил замминистра.

О законе

В соответствии с новым законом, муниципальный обязательный общедоступный телеканал будет выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, при этом не менее 20% от общего времени вещания составляют программы, освещающие вопросы местного значения, а их трансляция осуществляется на территории соответствующего муниципалитета.

Определено, что в каждом муниципальном образовании может быть выбран один такой телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством РФ. Кроме того, Минкомсвязь России наделяется полномочием устанавливать порядок приема оператором обязательных общедоступных телеканалов сигнала, посредством которого будет осуществляться трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, включение муниципальных телеканалов в обязательный общедоступный перечень обеспечит доступ к актуальной и социально значимой информации о событиях на территориях городских округов и муниципальных районов.