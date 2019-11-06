В Нижегородской области 80-летняя пенсионерка в одиночку отремонтировала сельскую дорогу

ТАСС, 6 ноября. Пенсионерка Зоя Кочетова из Нижегородской области в одиночку провела ямочный ремонт дороги в поселке Гидроторф Балахнинского района. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе исполкома ОНФ в Нижегородской области.

"Мысль сделать "ямочный ремонт" самостоятельно пришла к пенсионерке внезапно. Увидела, что рядом начали разбирать старый барак, взяла тележку и пошла за кирпичом. Потом принялась укладывать стройматериал в ямы. Так, шаг за шагом силами 80-летней женщины самые большие ямы на поселковой дороге были ликвидированы", - отметили в пресс-службе.

Представители ОНФ обратились в администрацию района по вопросу комплексного ремонта дороги. В пресс-службе пояснили, что местные власти планируют отремонтировать покрытие в 2020 году.