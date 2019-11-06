Крым возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Крым возглавил рейтинг из десяти самых популярных направлений для путешествий на Новый год, курорты полуострова предпочитают семьи с детьми и бронируют на самый длительный период. Об этом в среду сообщается на туристическом портале Крыма со ссылкой на исследование специалистов российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, составленного на основании данных об оплаченных заявках на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

"Эксперты выяснили, какие направления для путешествий на новогодние каникулы являются самыми популярными. Рейтинг возглавил Крым. По их данным, туристы бронируют отдых на новогодних каникулах на период от трех до пяти-шести ночей. При этом самые длительные поездки они планируют на черноморские курорты в Крыму и Краснодарском крае. А на жилье отдыхающие потратят в новогодние каникулы от 1,9 тыс. до 12 тыс. рублей в сутки. Специалисты добавили, что семейные туристы с детьми выбирают для отдыха Крым и Краснодарский край, Ленинградскую область, Карелию и Татарстан", - сообщается на сайте.

Туристические пары, отмечается в сообщении, предпочитают курорты Ставропольского края.

В Министерстве курортов и туризма Крыма ТАСС уточнили, что многие отели региона уже забронированы на период новогодних каникул на 70%.