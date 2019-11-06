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Главный редактор "Дождя" Александра Перепелова покинет свою должность

Имя нового главного редактора телеканала будет названо в ближайшие дни

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря. Имя нового главного редактора будет названо в ближайшие дни.

"Да, покидаю должность 31 декабря", - сказала Перепелова ТАСС.

Она стала главным редактором в 2017 году, сменив на этой должности Романа Баданина.

"Дождь" - это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше", - цитирует канал главного редактора.

По словам Перепеловой, она может продолжить сотрудничество с "Дождем" в другом качестве.

"Дождь" запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Его гендиректором с момента запуска является Наталья Синдеева.

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