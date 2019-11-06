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Патриарх Кирилл обеспокоен плачевным состоянием 4 тысяч сельских храмов

Как отметил предстоятель РПЦ, в ближайшие 5-7 лет они могут превратиться в руины

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 4 тысяч сельских храмов могут быть утрачены в России в ближайшие годы, если не предпринять срочных усилий для их ремонта или консервации. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на пленарном заседании II съезда Общества русской словесности (ОРС) в среду.

"В [заброшенных] деревнях стоит единственное, что объединяет нас с прошлым, единственное, что является реальным памятником архитектуры и культуры, - это деревенские храмы. <…> Если не рассматривать задачу реставрации этих памятников как одну из первостепенных, у нас не останется и этих памятников, мы превратимся в выжженную землю с точки зрения истории. <…> Более 4 тысяч храмов нуждаются в срочном ремонте или консервации, чтобы они не превратились в руины в ближайшие 5-7 лет", - сказал патриарх.

Патриарх Кирилл является председателем ОРС, собрание которого проходит в среду в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова.

Общество, восстановленное в 2016 году, ведет свою историю от Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским и прекратило работу в 1930 году. С 1992 года существовало воссозданное по инициативе академика Дмитрия Лихачева общество, которое в 2010 году было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее свою деятельность.

Теги
Кирилл (патриарх)
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