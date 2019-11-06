Путин назначил нового прокурора Смоленской области

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Карапетяна на должность прокурора Смоленской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Сергея Эдуардовича Карапетяна на должность прокурора Смоленской области на пятилетний срок", - говорится на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, Карапетян родился в 1978 году в Ростове-на-Дону, окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специализации юриспруденция. В 2000 году начал службу в органах прокуратуры, в последнее время занимал должность заместителя прокурора Красноярского края.

Евгений Полонский, возглавлявший прокуратуру Смоленской области с 2012 года, в сентябре 2019 года был уволен по указу президента РФ с занимаемой должности в связи с переходом на работу в Генеральную прокуратуру.