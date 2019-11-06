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Патриарха Кирилла переизбрали председателем Общества русской словесности

Он является председателем ОРС с момента создания общества

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Общество русской словесности (ОРС) переизбрало своим председателем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Голосование состоялось на пленарном заседании II съезда ОРС в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова в среду.

"Я по многим стесненным обстоятельствам не имею возможности погружаться в эту работу так глубоко, как мне бы хотелось, и в этой связи приношу огромную благодарность [ректору МГУ] Виктору Антоновичу [Садовничему] <…> - на его сегодня плечах лежит основная работа по руководству обществом. Еще раз всех хочу сердечно поблагодарить - на таких условиях, имея добрую человеческую поддержку от всех вас и профессиональную поддержку от Виктора Антоновича, я со смирением соглашаюсь продолжить то служение, к которому вы меня призвали", - обратился патриарх к съезду после переизбрания

Патриарх Кирилл является председателем ОРС с момента его создания.

Общество, восстановленное в 2016 году, ведет свою историю от Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским и прекратило работу в 1930 году. С 1992 года существовало воссозданное по инициативе академика Дмитрия Лихачева общество, которое в 2010 году было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее свою деятельность.

Теги
Кирилл (патриарх)
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