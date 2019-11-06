Более 200 журналистов на Украине пострадали из-за своей деятельности с начала 2019 года

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 200 журналистов на Украине пострадали в текущем году из-за своей профессиональной деятельности. Об этом в среду на парламентских слушаниях по физической безопасности журналистов сообщила директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк.

"За 10 месяцев на Украине пострадали 208 журналистов вследствие своей профессиональной деятельности. <...> Я сама прошла через избиения, угрозы, через публичное давление, обыски, допросы. В прошлом году выбивали двери в офис ИМИ", - сказала она.

По словам Романюк, из 208 зафиксированных случаев 147 касаются физической агрессии, которая "является самой большой проблемой для украинских журналистов".

Чаще всего, сообщила директор ИМИ, страдают представители СМИ, работающие в зоне силовой операции в Донбассе, журналисты, занимающиеся расследованиями, операторы и фотографы, а также региональные журналисты. При этом, подчеркнула она, именно регионы "худшие с точки зрения безопасности журналистов", в частности, Киев и область, Одесская, Волынская и Днепропетровская области.

Ранее сегодня глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич сообщил, что с 1992 года на Украине были убиты более 60 журналистов, при этом большинство случаев остаются безнаказанными.

В этой связи Шуфрич подчеркнул неэффективную работу правоохранительных органов по расследованию противоправных действий в отношении журналистов, поскольку только каждое 12-е дело доходит до суда, а подсудимые, как правило, после нанесения побоев, повреждения техники журналистов, отделываются небольшим штрафом.

На кризисе со свободой слова и регулярном нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Так, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год Украину поместила на 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем. При этом самыми большими вызовами для свободы слова на Украине остаются слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия. Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказываются обстановка в Донбассе, а также большое количество отказов во въезде для иностранных журналистов.