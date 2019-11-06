Замглавы ФСИН сообщил, что ведомство усилило отбор сотрудников

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) усилила отбор сотрудников на работу. Об этом сообщил в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Отбор мы усиливаем. Служба психологического и профессионального отбора укрепилась, используются разные программы, они помогают отобрать [сотрудников]", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Сейчас нет никакого архипелага ГУЛАГа. Подавляющее большинство [работающих в уголовно-исполнительной системе] - это нормальные ребята", - подчеркнул он.

Максименко отметил, что во ФСИН работают специалисты по психологическому тестированию мирового уровня. "К сожалению, прочитать человека бывает сложно, не всегда психолог может дать оценку", - добавил он, уточнив, что поэтому встречаются [среди сотрудников] садисты, люди с отрицательным психоэмоциональным фоном. "Когда человек получает власть над другими людьми, эта власть порой пьянит и кружит голову. И здесь задача начальников - увидеть, как человек меняется, и убрать его оттуда", - сказал замдиректора ФСИН.

По его мнению, системе ФСИН помогает очищаться от нерадивых сотрудников и открытость ведомства. В то же время он затруднился ответить на вопрос, делятся ли сейчас колонии на "красные" (когда осужденные сотрудничают с начальством) и "черные зоны". "Я считаю, что есть колонии, начальники которых правильно себя ведут, правильно работают, у которых дисциплина и порядок, которые требовательны к себе и ведут правильную политику среди своих подчиненных, - сказал Максименко. - А есть, где бардак, где начальник приходит пьяным, глядя на него, разбалтываются подчиненные. Какая эта зона? Черная? Красная? Да Бог его знает, но с такими мы будем бороться".

6 ноября на встрече с офицерами в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что ФСИН должна обеспечить жесткий отбор в свои ряды и повышение качества подготовки сотрудников.