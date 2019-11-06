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Замглавы ФСИН считает, что возврата к смертной казни быть не должно

Валерий Максименко отметил, что пожизненное заключение - "это реально страшное наказание"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко считает, что время смертной казни прошло и возврата к ней быть не должно.

"Время смертной казни прошло. И возврата к нему не будет, - сказал он в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва". Отвечая на вопрос о своем личном отношении к смертной казни (в связи с неоднократно возникающей в обществе дискуссией), он подчеркнул, что, по его убеждению, возвращать ее "категорически нельзя".

Он также отметил, что пожизненное заключение как замена смертной казни - "это реально страшное наказание".

"Когда смотришь на этих людей, у тебя не должно быть ничего личного. У тебя должен быть профессиональный и объективный подход и четкое выполнение служебных обязанностей", - сказал он, говоря об отношении сотрудников ФСИН к пожизненно осужденным. Максименко уточнил, что в настоящее время такое наказание в России отбывают 1986 человек. "Поймите: не было решения суда его расстрелять, повесить, удавить", - пояснил он ведущей программы.

В то же время замглавы ФСИН заметил, что у пожизненно осужденных самая большая продолжительность жизни среди осужденных. "Среди этой категории самый продолжительный уровень жизни. Что нужно для продолжительной жизни человека? Хорошая медицина, отсутствие стресса (он в пожизненной колонии абсолютно отсутствует) и четкий распорядок дня - подъем, зарядка и так далее. И когда эти факторы совпали, он живет очень долго", - сказал Максименко.

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