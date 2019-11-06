Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Alipay и WeChat Pay упростят доступ к своим платежным системам туристам в Китае

Туристам не нужно будет покупать китайскую sim-карту, а процедуру оформления карты в местном банке упростят

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Приложения платежных систем Alipay и WeChat Pay станут доступнее иностранцам, посещающим Китай. Как сообщает в среду агентство Bloomberg, туристам не придется покупать китайскую sim-карту, а процедура оформления карты в местном банке будет упрощена.

Приложения платежных систем Alipay и WeChat Pay широко распространены в стране: на них приходится 94% всех мобильных транзакций. Ранее для доступа к приложениям пользователям необходимо было покупать китайскую sim-карту и открывать счет в местном банке. Эта процедура вызывала трудности у туристов, приезжающих в КНР на непродолжительное время и не говорящих на китайском языке.

Платформа Alipay разработала специальное приложение для туристов, которое можно будет привязать к мобильному номеру любой страны. В течении 90 дней туристы смогут использовать новый сервис без привязки к местному банковскому счету. Представитель Alipay отметил, что путешественники смогут воспользоваться специальными дебетовыми картами, предоставляемыми "Банком Шанхая". Баланс можно пополнить с помощью иностранных банковских карт. Минимальная сумма пополнения составит 100 юаней (около $15), максимальная сумма - 2 тыс. юаней (почти $300).

Платформа WeChat Pay планирует предоставить возможность привязывать свое приложение к банковским картам, выпущенным не в Китае, а именно - Visa, Mastercard, American Express, Discover и JCB.

"Это большой шаг вперед как для потребителей, путешествующих по Китаю, так и для всей индустрии платежных систем", - передает агентство слова представителя компании Visa. Он также отметил, что сотрудничество с Китаем наконец позволит владельцам карт свободно совершать покупки в стране со второй по объему экономикой мира.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Новое отделение диализа в Адыгее обеспечит пациентов высокотехнологичной помощью
В медицинском учреждении установили 11 аппаратов "искусственная почка" премиального класса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС