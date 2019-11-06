Захарова рассказала, за что приносила извинения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила имевшие место за последние годы случаи, когда министерству приходилось извиняться за неточные заявления.

"Публично я извинялась два раза. Это было, по-моему, года два назад, так мы познакомились с Данилой Гальперовичем, когда Сергей Викторович Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, - рассказала она, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". - Он думал, что цитирует из его статьи, а он процитировал то, что в статье не было и в описательном жанре говорил о статье, но фамилию назвал. И мне написал человек, сказал, что он тот самый и на самом деле так не писал. Я написала целый пост, извинилась".

"Второй раз - это была история с Дуньей Миятович, когда я в ходе брифинга сказала, что ей не дали визу, по-моему, на Украину или куда-то. Она тут же написала, что нет, дали. И я сказала: мы ошиблись", - продолжила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также вспомнила случай, когда на телевидении она приняла фотографию посещения представителем делегации талибов Белого дома за якобы имевший место там прием лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен Ладена. "Я просто перепутала фотографию бен Ладена с [представителем] делегации талибов, которую принимали в Госдепе или Белом доме, - сказала она. - Пришла туда же через две недели, позвонила Евгению Попову, сказала, что так и так, вот фотография этого, вот фотография этого, извините. Поэтому это нормально. Мы сами себя поправляем регулярно и считаем, что это нормально".