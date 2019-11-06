Чемпионат Дагестана по робототехнике среди школьников соберет более 50 участников

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Республиканский чемпионат по робототехнике среди учащихся школ Дагестана в возрасте от 7 до 17 лет пройдет 7-8 ноября в Махачкале. Ожидается, что участие в нем примут более 50 школьников из городов республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Республиканский чемпионат по робототехнике среди учащихся общеобразовательных организаций республики в возрасте от 7 до 17 лет пройдет 7 и 8 ноября в детском технопарке "Кванториум" в Махачкале. Участие в нем примут 53 школьника, в том числе в составе команд, из городов Махачкала, Хасавюрт и Каспийск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соревнования проходят ежегодно в целях содействия развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи в области робототехники.

"Чемпионат пройдет по пяти направлениям: траектория, шорт-трек Lego, чертежник, биатлон, робо-сумо. Команды-победители будут награждены дипломами, в личном первенстве будут разыграны ценные призы", - добавил представитель министерство образования и науки республики.

Чемпионат Дагестана по робототехнике среди школьников проводится Малой академией наук Дагестана при поддержке Минобрнауки республики.