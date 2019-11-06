Мосгорсуд обязал Apple Rus выплатить 72 тыс. рублей за неисправный телефон

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд обязал компанию Apple Rus выплатить потребителю компенсацию в 72 тыс. рублей за неисправный смартфон. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО "Эпл рус" на решение Пресненского районного суда Москвы, которым постановлено взыскать с ООО "Эпл рус" в счет истца 72 тыс. рублей в качестве стоимости телефона, неустойки, штрафа по закону о защите прав потребителей", - сказали в пресс-службе.

В декабре 2015 года истец приобрел IPhone 6 s Plus стоимостью 74 990 рублей. Согласно информации на упаковке, срок службы телефона составляет пять лет. Но по истечении двух лет телефон перестал включаться и заряжаться. При этом претензия истца в адрес ответчика была проигнорирована.

"Судом была назначена судебная экспертиза, результаты которой показали, что в телефоне имелся существенный недостаток - неустранимый дефект в цепи основной печатной платы. Этот недостаток носил производственный характер и проявился во время эксплуатации. В экспертизе также указано, что действия истца не могли привести к возникновению заявленного дефекта: не были выявлены следы попадания жидкости, коррозии, механических повреждений или подключения стороннего напряжения", - сказали в суде.

Стоимость устранения этого дефекта составит стоимость нового телефона той же модели. Среднерыночная стоимость сотового телефона IPhone 6 s Plus на момент проведения экспертизы - 34 652 рублей. "Разрешая спор, руководствуясь положениями закона, суд взыскал с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 34 652 рублей, которые составляют стоимость нового телефона той же марки и модели. При этом суд отказал в удовлетворении требований истца о взыскании в его пользу денежных средств, оплаченных за телефон в момент покупки, поскольку взыскание стоимости телефона по стоянию на 2015 год привело бы к неосновательному обогащению истца", - отметили в суде.

Также суд взыскал 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 3 тыс. рублей за неустойку, 15 тыс. рублей в счет стоимости расходов по проведению экспертизы и 10 тыс. рублей как штраф по закону о защите прав потребителей и иные расходы. Решение вступило в законную силу.