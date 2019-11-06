В Анталье начал свою работу первый российско-турецкий молодежный этнофорум

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Первый российско-турецкий молодежный форум "Дипломатия и этнобизнес как основа развития международной коммуникации молодежи двух стран" открылся в среду в Анталье на юге Турции. Мероприятие проходило в рамках деятельности Российско-турецкого форума общественности (РТФО) по инициативе Фонда "Культура наций" при содействии Россотрудничества, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и АНО "Центр востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии".

Инициатива проведения российско-турецкого молодежного форума была выдвинута в ходе IV заседания РТФО в Анталье осенью 2018 года и поддержана сопредседателями Форума общественности Элеонорой Митрофановой и Бератом Чонкаром.

С приветствием посла России в Турции Алексея Ерхова к участникам и организаторам мероприятия обратился генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, а также глава муниципалитета Кепез провинции Анталья Хакан Тютюнджу, который подчеркнул важность и перспективы развития связей между молодежью России и Турции. Начальник Управления по реализации молодежных программ и развитию публичной дипломатии Россотрудничества, ответственный секретарь российской части РТФО Виталий Солонецкий подвел промежуточные итоги деятельности Форума общественности. Кроме того, присутствующим на мероприятии были зачитаны приветственные слова от руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой и руководителя представительства Россотрудничества в Турции Энвера Шейхова.

В ходе торжественного открытия также было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом "Культура наций" и Фондом развития международных отношений по реализации проекта "Российско-турецкий фестиваль гостеприимства "Самоварфест-2020", который намечен на второе полугодие следующего года.

В ходе экспертного семинара "Дипломатия и этнобизнес как основа развития международной коммуникации молодежи двух стран" эксперты России и Турции озвучили существующее положение дел, основные направления сотрудничества и реализации обозначенных планов.

Российско-турецкий молодежный форум собрал более 50 молодых специалистов по российско-турецким отношениям, представляющих МГИМО (У) МИД РФ, ДА МИД РФ, МГХПА имени С. Г. Строганова, а также ведущие местные вузы. Форум продлится два дня и, как отметили в представительстве Россотрудничества в Турции, будет насыщен активной программой, включающей форсайт-сессию "Будущее российско-турецкого молодежного взаимодействия", мастер-классы народно-художественных промыслов, лекции по развитию этнобизнеса. В завершении программы участники мероприятия посетят Этнографический музей Антальи.