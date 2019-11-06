Схипхол возобновил работу в штатном режиме после ложной тревоги о захвате самолета

ГААГА, 7 ноября. /ТАСС/. Голландский аэропорт Схипхол возобновил работу в привычном режиме после ложной тревоги о захвате лайнера. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NТК).

Ранее в аэропорту Схипхола сработала система предупреждения о захвате лайнера. По сигналу в готовность были приведены силы специального назначения, военная полиция, пожарные и медики. Все пассажиры и члены экипажа были выведены из самолета, который должен был вылететь из Амстердама в Мадрид, после чего лайнер был дополнительно обыскан специальными службами. Однако ничего подозрительного обнаружено не было.

В результате инцидента на некоторое время в воздушной гавани был закрыт терминал D. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Вслед за этим авиакомпания Air Europa, которой принадлежит самолет, сообщила в Twitter о ложной тревоге. "На борту по ошибке была нажата кнопка тревоги, запустившая в аэропорту протокол действий в случае захвата, - говорилось в сообщении. - Ничего не произошло, все пассажиры ожидают скорейшего вылета. Мы сожалеем о произошедшем".

По данным NТК, инцидент привел к задержкам с вылетами, однако в настоящее время ситуация нормализовалась. Терминал D также доступен для пассажиров.

В своей реакции министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус высоко оценил "оперативную и слаженную работу всех вовлеченных ведомств, служб и подразделений на местном и национальном уровне".

Военная полиция тем временем начала расследование относительно того, как мог произойти инцидент и какова роль пилота. "Существует три способа оповещения о захвате, - отметил в интервью эксперт Технического университета Делфта Йорис Мелкерт. - По радио, на международной аварийной частоте и посредством кнопки тревоги, которая представляет собой четырехзначную цифру. На международном уровне это код 7500. При ее наборе в диспетчерской сразу включается сигнал тревоги".