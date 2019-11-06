Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пилот самолета в голландском аэропорту Схипхол случайно нажал кнопку тревоги

Ранее СМИ сообщили о возможной попытке угона самолета
Описание
© AP Photo/Peter Dejong, архив

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Пилот самолета в голландском аэропорту Схипхол по ошибке нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. Об этом сообщила в среду в Twitter авиакомпания Air Europa, которой принадлежит самолет.

На эту тему

"Ложная тревога, - говорится в сообщении. - На борту самолета, выполняющего рейс между Амстердамом и Мадридом, по ошибке была нажата кнопка тревоги, запустившая в аэропорту протокол действий в случае захвата". "Ничего не произошло, все пассажиры ожидают скорейшего вылета, - добавили в авиакомпании. - Мы сожалеем о произошедшем".

Председатель Голландской ассоциации авиадиспетчеров Виллем Шмид в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации высказал мнение, что "что-то могло пойти не так, когда пилот передавал четырехзначный код в рамках подготовки к вылету".

В результате инцидента на некоторое время был закрыт терминал D воздушной гавани. На место прибыли подразделения спецназа, полиция, пожарные и машины скорой помощи. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Теги
Нидерланды
Реклама на ТАСС
Суд в Москве арестовал женщину по обвинению в доведении до самоубийства своего пасынка
Адвокат Ирины Воропаевой Татьяна Писецкая заявила, что обвиняемая не признает вину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС