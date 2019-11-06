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Экс-супруга Кержакова просит суд Петербурга ограничить футболисту выезд из России

Александр Кержаков должен выплатить алименты в размере почти 13 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Мария через суд добивается временного ограничения на выезд из России для экс-супруга из-за алиментов для их дочери, сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"В Санкт-Петербургском городском суде находится дело по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову <…> Предметом иска Кержаковой является установление в отношении Кержакова временного ограничения на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств в рамках возбужденного исполнительного производства об уплате алиментов, размер которых по состоянию на 18 апреля 2019 года составлял более 15 млн рублей. По состоянию на 6 ноября 2019 года, как следует из банка данных исполнительных производств, - почти 13 млн рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд рассмотрит это дело после вынесения решения по апелляционной жалобе на решение другого суда - Выборгского районного - о снижении размера алиментов для дочери бывшего нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова от первого брака. Ранее Выборгский райсуд вынес решение по иску Кержакова, просившего внести изменения в соглашение об уплате алиментов, заключенного с Марией Кержаковой, и определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей. Мария Кержакова не согласилась не согласилась с этим решением и обжаловала его.

Другие судебные споры

В апреле этого года суд в Петербурге вынес решение по еще одному делу с участием Кержакова. В рамках бракоразводного процесса бывшего нападающего сборной России по футболу с Миланой Кержаковой (Тюльпановой) определил, что их малолетний ребенок останется с матерью. До этого Кержаков через своего юридического представителя предложил Милане мировое соглашение. До начала судебного разбирательства ребенок жил с отцом.

Александр Кержаков - российский футболист, выступал за петербургский ФК "Зенит" и национальную сборную. В марте 2018 году был назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

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