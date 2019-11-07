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РАН намерена открыть в Китае представительство для развития совместных проектов

Китайская сторона надеется на еще более продуктивное сотрудничество с российскими учеными

ПЕКИН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российская академия наук (РАН) планирует открыть в Китае официальное представительство для продвижения совместных научно-технических проектов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг глава Академии наук Китая (АНК) Бай Чуньли.

"Президент РАН Александр Сергеев рассчитывает создать представительство российской академии в КНР. Мы активно поддерживаем эту идею", - рассказал он.

По словам главы АНК, китайская сторона надеется на еще более продуктивное сотрудничество с российскими учеными в исследовательской сфере за счет эффективных совместных механизмов взаимодействия.

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