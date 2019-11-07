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DM: крупнейшую коллекцию плакатов к фильмам о Бонде продали за $264 тыс.

Самым дорогим лотом стал набор плакатов из США к четвертой ленте бондианы Thunderball, сообщает издание

ТАСС, 7 ноября. Самое полное в мире собрание плакатов к фильмам о британском агенте секретных служб Джеймсе Бонде ушло с молотка на аукционе Prop Store в Англии за £227,5 тыс. ($264,3 тыс.). Об этом сообщает в четверг газета Daily Mail.

Почти 500 постеров с изображением популярных актеров в роли супершпиона, их девушек, а также врагов были выставлены на продажу одновременно в штаб-квартире аукционеров в городе Рикмансуорт (юго-восточное английское графство Хартфордшир) и онлайн.

Самым дорогим лотом стал набор плакатов из США к четвертой ленте бондианы Thunderball (1965), в котором роль Бонда исполнил актер Шон Коннери. Он был продан за £12,5 тыс. ($14,5 тыс.). Второй по стоимости на торгах - £8,1 тыс. ($9,4 тыс.) - оказалась изготовленная по заказу афиша к картине Goldfinger (1964), в котором агенту 007 противостоял злодей Аурик Голдфингер (немецкий актер Герт Фребе).

По словам главы торгового дома Стивена Лейна, "крупнейший в мире новаторский аукцион плакатов о Джеймса Бонде привлек очень большой интерес". Он выразил надежду, что эти торги "станут катализатором еще для трех аукционов плакатов к блокбастерам в 2020 году".

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Картины имели огромный зрительский успех: общие кассовые сборы составили более $10 млрд. Первый фильм о приключениях агента 007 под названием Dr. No вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы 007: Spectre (2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Помимо Коннери агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Теги
Коннери, ШонДалтон, ТимотиМур, РоджерБроснан, Пирс
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