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Роскомнадзор составил еще четыре протокола в отношении правозащитного центра "Мемориал"

Как сообщили в центре, протоколы составлены из-за отстутствия маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте общества

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил еще четыре протокола в отношении правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об НКО - "иностранных агентах". Об этом сообщается в четверг на сайте "Мемориала".

"Сегодня Роскомнадзор составил еще по два протокола на правозащитный центр "Мемориал" и председателя совета организации Александра Черкасова (всего четыре протокола) - за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала" и на странице группы "Вконтакте", - сообщила организация.

В "Мемориале" добавили, что центру вменяется нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП ("Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение, в том числе через СМИ и (или) с использованием сети "Интернет", без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены НКО, выполняющей функции иностранного агента").

Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитный центр "Мемориал" по ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение правил деятельности иностранного агента"). Основанием стал протокол об административном правонарушении, составленный Роскомнадзором на организацию из-за того, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка "иностранного агента".

22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале Youtube ингушского отделения маркировки "иноагента".

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