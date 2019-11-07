Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание

Премьер отметил, что это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. По его оценке, работа завершена успешно. Этому вопросу было посвящено заседание правительства.

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"Решение проводилось в четыре этапа, - напомнил премьер. - Когда-то, еще лет 12 назад, я начинал эту работу, находясь в стенах правительства, и в течение довольно спокойного периода мы все эти работы провели, а год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась, завершилась успешно", - подытожил глава правительства. Главным результатом перехода на цифровое вещание Медведев назвал появление 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, которые "теперь смотрят в каждом доме и в столицах, и в удаленных местах, где не так давно принимали два - три канала, причем, с весьма посредственной картинкой". Премьер добавил, что это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре. "Он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли, более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства, я уж не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране", - отметил Медведев.

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