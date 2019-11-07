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Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание

Премьер отметил, что это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре
Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги перехода на цифровое телевещание в России. По его оценке, работа завершена успешно. Этому вопросу было посвящено заседание правительства.

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"Решение проводилось в четыре этапа, - напомнил премьер. - Когда-то, еще лет 12 назад, я начинал эту работу, находясь в стенах правительства, и в течение довольно спокойного периода мы все эти работы провели, а год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась, завершилась успешно", - подытожил глава правительства.

Главным результатом перехода на цифровое вещание Медведев назвал появление 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, которые "теперь смотрят в каждом доме и в столицах, и в удаленных местах, где не так давно принимали два - три канала, причем, с весьма посредственной картинкой". Премьер добавил, что это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре. "Он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли, более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства, я уж не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране", - отметил Медведев.

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Глава правительства напомнил о трех важнейших задачах, которые были поставлены в рамках реализации программы перехода на цифровое телевещание. Во-первых, ни в одном доме не должно было возникнуть проблем с переходом на цифровое вещание. Для этого были созданы горячие линии и организована обратная связь с населением. Во-вторых, необходимо было оказать помощь россиянам в приобретении необходимого оборудования и не допустить необоснованного роста цен на него. Медведе подчеркнул, что региональные власти этот вопрос успешно решили. В бюджетах было зарезервировано порядка 2 млрд рублей на помощь социально незащищенным слоям населения. Третья задача касалась доставки сигнала в труднодоступные места, находящие вне зоны наземного эфирного цифрового вещания, это порядка 1,5% от всех телезрителей. Решением стала организация бесплатного вещания для таких мест, которое организуют операторы спутникового телевидения.

"Работа оказалась, на мой взгляд, не только сложной, но и качественной", - подытожил премьер.

21-я и 22-я кнопки

Говоря о региональных телекомпаниях, глава правительства рассказал о принятии законов о так называемых 21-й и 22-й кнопках. Таким образом в регионах и муниципалитетах определяется по одному общедоступному телеканалу, который бесплатно должен распространяться операторами кабельного телевидения, и тем самым закрывать вопрос по региональному вещанию. "Я также ставил задачу организовать до конца года в эфире телеканала "Общественное телевидение России" региональные врезки в цифре бесплатно для региональных телекомпаний. Мы договаривались финансировать такого рода затраты, и такие врезки уже транслируется в эфире ОТР в Калининградской и Омской областях", - добавил Медведев, заметив, что сейчас необходимо понять, как поступать с этим дальше.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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