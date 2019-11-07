Экс-командир разведки в ДНР отпущен из СИЗО по истечении срока содержания под стражей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший командир воздушной разведки провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Лысаковский, осужденный за мошенничество, выпущен из следственного изолятора в связи с истечением предельно допустимого срока содержания под стражей. Об этом сообщил ТАСС сам обвиняемый в перерыве заседания Мосгорсуда, который рассматривает апелляционную жалобу на приговор.

"Я находился в СИЗО с 9 июля 2015 года, а до этого сидел под домашним арестом. В связи с новыми правилами зачета сроков не только истек предельный срок моего пребывания под стражей, но и даже сам срок наказания, определенный судом первой инстанции. В связи с этим меня освободили из СИЗО. Я под подпиской о невыезде", - сказал он.

В январе этого года Мещанский суд Москвы приговорил Лысаковского к шести годам лишения свободы. К такому же сроку заключения приговорен его сообщник Петр Чихун. Еще один фигурант дела - Михаил Чернов - получил 11 лет лишения свободы. Суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Лысаковский обжаловал приговор.

Следствие и суд установили причастность фигурантов к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Кроме того, в причастности к рейдерскому захвату подозревают бывшую судью арбитражного суда Ирину Баранову и адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова. Они ранее покинули Россию.

Суть обвинений

Установлено, что с декабря 2012 года по май 2015 года предприниматель Григорий Пирумов, знакомый Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, вступил в преступный сговор с ними, а также с адвокатом Евгением Рыжовым для рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. Для этого они разработали план, предусматривающий в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, "внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем".

В ходе процесса дело Пирумова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал вину. Суд в сентябре 2018 года приговорил Пирумова к одному году восьми месяцам колонии.

Лысаковский с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе. В Донецкой народной республике он занимался разведкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Незадолго до ареста Лысаковский претендовал на пост командира ПВО ДНР.