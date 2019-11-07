В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции. Участники шествия собираются возле памятника Карлу Марксу, где начинается праздничный митинг, сообщает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, на митинге выступят лидеры КПРФ, "Левого фронта", Союза советских офицеров и других политических организаций.

В ходе шествия демонстранты скандировали традиционные коммунистические лозунги - "Вся власть Советам!", "Дело Ленина будет жить!", "Лишь борьба дает права!" и другие. В шествии приняли участие люди разных возрастов, они держали в руках флаги коммунистической партии, Советского Союза, а также портреты советских лидеров и военачальников.