Власти Архангельской области предложили создать общественный совет при регоператоре ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в четверг на заседании общественной палаты региона предложил создать общественный совет при региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Я предлагаю создать общественный совет при регоператоре, который будет оценивать процесс начала реформы. <…> Должны быть люди, которые должны понимать, что происходит, как идет сбор средств, как реагируют люди на те или иные шаги оператора и региональной власти в процессе вхождения в схему. Вы должны впустить его в ваш процесс работы, общения с муниципалитетами, с операторами различной деятельности на территории региона: перевозчиками, собственниками тех или иных объектов в системе обращения с отходами", - сказал Орлов, обращаясь к регоператору.

Он предложил сформировать состав совета с участием Общественной палаты области, привлечь экспертов ОНФ и экологических организаций.

29 октября было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года.

С 1 января 2020 года региональный оператор приступит к работе. Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. Схема разработана на срок до 2030 года.