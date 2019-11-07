Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Архангельской области предложили создать общественный совет при регоператоре ТКО

Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в четверг на заседании общественной палаты региона предложил создать общественный совет при региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Я предлагаю создать общественный совет при регоператоре, который будет оценивать процесс начала реформы. <…> Должны быть люди, которые должны понимать, что происходит, как идет сбор средств, как реагируют люди на те или иные шаги оператора и региональной власти в процессе вхождения в схему. Вы должны впустить его в ваш процесс работы, общения с муниципалитетами, с операторами различной деятельности на территории региона: перевозчиками, собственниками тех или иных объектов в системе обращения с отходами", - сказал Орлов, обращаясь к регоператору.

Он предложил сформировать состав совета с участием Общественной палаты области, привлечь экспертов ОНФ и экологических организаций.

29 октября было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года.

С 1 января 2020 года региональный оператор приступит к работе. Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. Схема разработана на срок до 2030 года.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Полиция установила личности всех жертв инцидента в Эссексе
В Ханое подтвердили, что 39 погибших мигрантов являются вьетнамцами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС