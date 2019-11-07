Суд 5 декабря начнет рассмотрение дела обвиняемого в хулиганстве экс-члена ОНК Пятницкого

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 5 декабря приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, обвиняемого в хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Дело поступило к судье Александру Меркулову. Его рассмотрение начнется 5 декабря", - сказал собеседник.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Пятницкий был задержан в апреле нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце неподалеку от Цветного бульвара. Было возбуждено дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". ГУ МВД России по Москве направило письмо в Общественную палату, и правозащитник добровольно вышел из ее состава.