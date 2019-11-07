ФСИН планирует обеспечить регионы мусорными контейнерами собственного производства

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует завоевать региональные рынки поставок мусорных контейнеров. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко на совещании, которое провел председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов с руководством ФСИН России.

"В сфере металлобработки имеющиеся у нас мощности позволяют увеличить выпуск продукции на 3 млрд рублей с дополнительным трудоустройством 2 тыс. осужденных. В 66 территориальных органах ФСИН есть мощности для производства контейнеров для накопления отходов. Объем производства может составить свыше 40 тысяч штук в месяц или 40% от годовой потребности", - сообщил Степаненко.

По его словам, в настоящее время на предприятиях ФСИН изготавливается 8 тысяч контейнеров в год. В качестве примеров он привел Башкирию и Астраханскую область, где во взаимодействии с региональными операторами уже заключены контракты на поставки контейнеров соответственно на 11 млн и 1,75 млн рублей.

"Мы идем дальше и сейчас плотно работаем с российским экологическим оператором. Все материалы направлены, и уже с прошлого месяца мы начали активно работать в этом направлении, - сообщил Степаненко. - Я думаю, мы постараемся завоевать этот рынок для дальнейшего движения вперед".

Кроме того, сообщил он, число осужденных, привлеченных к работам по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов с начала года до октября, выросло с 636 до 1662 человек в рамках первых пяти пилотных проектов в регионах по привлечению заключенных к переработке мусора. Так, в ряде регионов они работают на мобильных сортировочных комплексах.

В новость была внесена правка (17:43 мск) - уточняется имя спикера в первом абзаце.