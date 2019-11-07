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Власти Крыма уверены, что длительность поездки в республику на поезде не испугает туристов

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк отметил, что для путешествующих дополнительным бонусом станет проезд по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Туристов и пассажиров поездов, которые будут курсировать по крымскому направлению из Москвы и Санкт-Петербурга, не испугает длительность путешествия по железной дороге, поскольку дополнительным бонусом станет проезд по Крымскому мосту, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

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Ранее компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого планируется 33 часа.

"Длительность нахождения в пути вообще не пугает никого в принципе. Все прекрасно понимают, что это связано с объездом территории Украины и это дополнительная гарантия безопасности и спокойствия по пути. А плюсом и дополнительным бонусом станет проезд по Крымскому мосту, этому уникальному сооружению, который мечтали построить еще в Российской империи и смогли сейчас", - сказал Черняк.

Кроме того, по его словам, направление будет популярно и у тех пассажиров, которым необходимо добраться до Ростова-на-Дону или Краснодара.

Он также считает, что запуск железнодорожного сообщения привлечет дополнительный интерес к Крыму со стороны туристов. "Хочу сказать, что уже сейчас представители крымских турфирм ожидают старта движения и из других регионов России, центральной части, Сибири, других регионов. Поток туристов в Крым будет расти", - подчеркнул он.

1 ноября 2019 года Министерство транспорта РФ сообщило, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". Между Санкт-Петербургом и Севастополем будут курсировать пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Между столицей России и Симферополем - четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ.

Мост в Крым

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности.

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