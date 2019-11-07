Орешкин: эффективность Парижского соглашения существенно снизится после выходы из него США

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Эффективность Парижского соглашения по климату будет существенно ниже после выхода из него США, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Понятно, что США осуществляют гигантские выбросы, оказывают гигантский антропогенный эффект на климат нашей планеты. Понятно, что без них эффективность действия соглашения будет существенно ниже", - сказал министр.

Россия в свою очередь будет выполнять обязательства по этому соглашению, добавил он.

"Россия полностью ратифицировала Парижское соглашение, мы полностью будем выполнять взятые на себя обязательства и считаем климатическую и экологическую повестки приоритетными не только для России, но и в мире. Если руководство США не считает экологическую природную повестку приоритетной, это их выбор", - заключил Орешкин.

4 ноября 2019 года США, один из лидеров по количеству выбросов парниковых газов в мире, запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату, официально уведомив ООН. Процесс выхода должен завершиться через год.

О выходе США из соглашения президент страны Дональд Трамп объявил в 2017 году.

Участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 ратифицировали документ, в том числе и Россия.