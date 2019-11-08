В Приморье умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром

ТАСС, 8 ноября. Козел Тимур, который прославился в 2015 году своей дружбой с тигром Амуром, умер в приморском сафари-парке, сообщается в пятницу на сайте парка.

"5 ноября козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях", - приводятся на сайте слова опекуна животного Эльвиры Головиной.

Козлу было около десяти лет. Умер он по естественным причинам. Отмечается, что в парке намерены установить бронзовую скульптуру козла Тимура.

Тигр Амур продолжает жить в приморском сафари-парке, ему - около семи лет.

Тигр Амур и козел Тимур получили известность в 2015 году. Обычно тигров в приморском сафари-парке два раза в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не утратили инстинкты. Однако осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение, после выздоровления его поселили отдельно.