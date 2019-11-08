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В США прокуратура просит суд приговорить россиянина Лисова к пяти годам тюрьмы

Вынесение приговора запланировано на 21 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Нью-Йорке подала ходатайство о том, чтобы российского программиста Станислава Лисова, который ранее признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, приговорили к пяти годам тюремного заключения. Документ поступил в четверг в электронную базу данных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Вынесение приговора россиянину запланировано на 21 ноября. Ранее оно неоднократно откладывалось. В ходатайстве прокуратуры констатируется, что она не намерена добиваться более жесткого наказания для Лисова, нежели тюремное заключение сроком на 60 месяцев.

В феврале адвокат Лисова Аркадий Бух сообщил ТАСС, что россиянин, экстрадированный в 2018 году в США из Испании, признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. Юрист тогда не исключил, что его клиента могут приговорить к тому сроку тюремного заключения, который он уже отбыл, находясь под стражей в США и Испании. Сейчас это суммарно почти три года. В этом случае россиянин будет сразу же освобожден. Бух отмечал, что после отбытия наказания в США Лисов, вероятно, будет депортирован на родину.

Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. За подобное преступление ему может грозить до 35 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Россиянин был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года.

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