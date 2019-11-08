Жители Биробиджана после паводка получили более 52 млн рублей компенсаций

ТАСС, 8 ноября. Компенсации после паводка в Биробиджане получили более 3,8 тыс. человек, общая сумма выплат горожанам превысила 52 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, в октябре потребовал, чтобы чиновники работали "с душой и с сердцем", помогая решить проблемы пострадавших от паводков.

"Выплаты по 10 тыс. рублей получили 3 тыс. 459 человек или 1 тыс. 170 семей. По 50 тыс. получили 349 человек или 124 семьи, еще один человек получил выплату в размере 100 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 52 млн 240 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Паводки начались в Еврейской автономной области в августе. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что по 10 тыс. рублей получают люди, у которых нарушены условия жизнедеятельности. За частичную утрату имущества денежные выплаты полагаются в размере 50 тыс. рублей, а 100 тыс. рублей составляет выплата в случае полной утраты имущества. Горожане подали 1,4 тыс. заявлений об утрате урожая, специалисты обследовали все участки. Выплаты будут продолжаться до тех пор, пока компенсации не получат все горожане, которым она причитается, уточнили в пресс-службе.