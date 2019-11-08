Врачи выписали всех пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Врачи выписали из больниц всех пострадавших при взрыве газа и пожаре в кафе в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в министерстве здравоохранения Бурятии.

"Из отделений хирургии выписаны три женщины и один подросток, которые при ЧП получили ожоги, их здоровью угрозы нет. Также выписана из больницы женщина, ранее госпитализированная в отделение травматологии", - сообщили в министерстве.

Взрыв газового баллона и пожар произошли в кафе в центре Улан-Удэ утром 26 октября. В заведении в это время находился только персонал. Пострадали 12 человек, шесть из них были госпитализированы.

Одна девушка в возрасте 23 лет с ожогами 40% тела и 17-летний подросток с ожогами 15% тела проходили лечение сначала в реанимации, затем их перевели в отделение хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и детской республиканской клинической больницы. Еще две женщины с ожогами 35% тела находились в отделении гнойной хирургии, пятую с вывихом и ушибами доставили в отделение травматологии БСМП.

Сразу после поступления пострадавших в медицинские учреждения не исключалась возможность проведения операций по пересадке кожи двум пострадавшим, но оперативное вмешательство не потребовалось. Бурятские врачи консультировались со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского, с главным [внештатным] комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым.