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Росстат назвал самые приверженные ЗОЖ регионы

При этом в ведомстве отметили, что только 12% россиян ведут здоровый образ жизни
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Примерно каждый восьмой россиянин (12%) ведет здоровый образ жизни, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

По расчетам Росстата, среди регионов России первое место по доле людей, ведущих здоровый образ жизни, занимает Ингушетия (48,8%), второе и третье - Крым и Адыгея (29,2% и 28,8% соответственно). В пятерке также оказались Чувашия и Воронежская область с показателем 24,7% и 24,2%.

В Москве, следует из статистики, за здоровьем следят только 8,8% жителей, в Санкт-Петербурге - 6,8%.

Наименьший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе, где здоровый образ жизни ведут только 0,4% населения. Небольшая доля людей со здоровыми привычками отмечается также в Туве (1,1%), Ненецком автономном округе (2,1%), Хабаровском крае (2,2%) и Забайкалье (3,3%).

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Россия
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