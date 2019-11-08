Росстат назвал самые приверженные ЗОЖ регионы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Примерно каждый восьмой россиянин (12%) ведет здоровый образ жизни, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

По расчетам Росстата, среди регионов России первое место по доле людей, ведущих здоровый образ жизни, занимает Ингушетия (48,8%), второе и третье - Крым и Адыгея (29,2% и 28,8% соответственно). В пятерке также оказались Чувашия и Воронежская область с показателем 24,7% и 24,2%.

В Москве, следует из статистики, за здоровьем следят только 8,8% жителей, в Санкт-Петербурге - 6,8%.

Наименьший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе, где здоровый образ жизни ведут только 0,4% населения. Небольшая доля людей со здоровыми привычками отмечается также в Туве (1,1%), Ненецком автономном округе (2,1%), Хабаровском крае (2,2%) и Забайкалье (3,3%).