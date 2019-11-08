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"Ъ": правительство ужесточит систему наказания иностранцев за нарушение ПДД

Планируется, в частности, что в случае неуплаты иностранцами штрафов Ространснадзор будет задерживать транспортное средство при помощи установки блокираторов на колеса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МВД подготовило "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранных граждан, нарушающих ПДД. Как в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию проекта, в документ внесли свои предложения Минтранс, Минфин, Федеральная таможенная служба (ФТС РФ), правительство Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА).

По данным издания, на пограничных пропускных пунктах будут установлены камеры, считывающие номера автомобилей, которые будут передавать данные в ФТС, которая в свою очередь будет обмениваться этими данными с полицией. Более того, к 1 февраля 2020 года Минэкономразвития, МВД и Минтранс должны наладить обмен данными со странами-членами ЕврАзЭс о временно ввезенных транспортных средствах.

Одновременно с этим, будут подготовлены поправки в КоАП, обязывающие иностранцев уплачивать штраф, а также меры при его неуплате. Так, Минтранс выдвинул предложение наделить Ространснадзор правом проверять выезжающие из страны машины на наличие штрафов и в случае его неуплаты - задерживать транспортное средство при помощи установки блокираторов на колеса. Помимо установки камер, в районе пропускного пункта будут созданы стоянки для задержанных средств, а также терминалы для оплаты штрафа. Наконец, до 1 февраля 2020 года будет рассмотрен вопрос о расширении штата сотрудников МВД и Ространснадзора для работы на новых пунктах контроля.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили изданию, что направили в МВД предложение по ужесточению контроля и за теми иностранцами, которые не оплачивают парковку.

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Россия
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