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Власти Бурятии займутся ремонтом двух бесхозных мостов на границе с Забайкальем

По словам губернатора региона Алексея Цыденова, оформление объектов в собственность республики займет около полугода
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© Михаил Терещенко/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии возьмут на себя ремонт двух аварийных мостов через реки Хилок и Витим на границе республики и Забайкальского края, оформление объектов в собственность республики начнется в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Мост через Хилок на стыке Бичурского района Бурятии и Петровск-Забайкальского района Забайкальского края представляет собой переправу из досок без каких-либо ограждений, он находится в аварийном состоянии, однако местные жители продолжают им пользоваться. Наследие времен стройки Байкало-Амурской магистрали - мост через Витим, построенный около 30 лет назад на северной границе двух регионов как временный, давно стал популярным в интернете, его называют самым опасным мостом в мире. Он также однополосный, без ограждений, длиной порядка 500 м.

"Мост [через реку Хилок] сейчас не оформлен. Чтобы обеспечить нормальное его содержание и проезд, будем оформлять его на себя, а Бичурский район, надеюсь, нам поможет, и скоро закончится оформление моста в собственность района. <….> Будем проектировать, вести его модернизацию для безопасности проезда, чтобы был качественный мост", - приводит слова Цыденова пресс-служба.

Глава Бурятии отметил, что оформление объекта в собственность займет около полугода, после этого начнется проектирование. На проектирование и ремонт, по его оценкам, уйдет полтора года.

Такое же решение принято по мосту через реку Витим. "Ужас у нас на Витиме, где самый опасный мост. Такая же ситуация там: бесхозный мост между двумя субъектами. Также на себя его оформляем", - цитирует Цыденова пресс-служба.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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