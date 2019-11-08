Бутина планирует помогать согражданам, находящимся в заключении за рубежом

"Я бы очень хотела, чтобы моя публичность помогла тем американкам, которые сейчас находятся в тюрьме в ужасных условиях. Я надеюсь, что мне что-то удастся улучшить. Я чувствую себя обязанной сфокусировать работу в этом направлении <...> Я буду фокусировать свое внимание на том, <...> как, например, помочь гражданам России, которые сейчас находятся в Америке или [в других странах] за рубежом в местах лишения свободы <...> Господин Лавров [глава МИД России] говорил о том, что сейчас около 40 человек [из России] находятся в Америке или [в других странах] за рубежом в местах лишения свободы. То, что я сейчас нахожусь на свободе, я считаю, большое чудо", - сказала Бутина в пятницу на встрече со студентами Алтайского государственного университета, выпускницей которого она является.

По словам девушки, ее освобождение стало возможным только благодаря совместным усилиям семьи, друзей, министерства иностранных дел РФ и депутатов Госдумы, которые сделали все для ее возвращения на родину. "Они меня поддержали как гражданку РФ, <...> они боролись за меня каждый день, они были на связи с моей семьей. Моя страна за меня выступила единым фронтом", - добавила Бутина.