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Песков заявил, что вопрос премирования полицейских на 10 ноября лежит в компетенции МВД

Представитель Кремля добавил, что администрации президента о ситуации с премиями полицейским ничего не известно

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос премирования сотрудников полиции в связи с приближающимся профессиональным праздником находится в компетенции МВД России, а не администрации президента РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать жалобы, которые якобы высказывали полицейские из-за отсутствия премий на профессиональный праздник.

"Нужно в МВД обращаться [с этим вопросом], - сказал на это Песков. - Согласитесь, это не вопрос администрации президента". Он добавил, что ему о ситуации с премиями полицейским ничего не известно.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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