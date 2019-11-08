Росимущество выставило на продажу пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых

КИРОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Квартира в Перми, принадлежавшая бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятку, выставлена на торги, начальная цена составляет 2,2 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в территориальном управлении Росимущества, выставившем объект недвижимости на продажу.

В апреле Пресненский суд Москвы отказался дать бывшему губернатору Кировской области отсрочку выплаты 48 млн рублей штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки.

"[Начальная цена квартиры] - 2 млн 252 тыс. 590 рублей. [Квартира находится в Перми] на улице Механошина. [Торги] назначены на 9 декабря", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта torgi.gov.ru, на продажу выставлена квартира Никиты Белых площадью 43,4 квадратных метра. Уточняется, что владелец должен за капитальный ремонт 16,8 тыс. рублей.

14 октября на публичных торгах был продан за 1 млн рублей автомобиль Nissan Patrol экс-губернатора, а также псалтырь 1779 года, его купили за 50,1 тыс. рублей. Наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета, серебряными стрелками и кожаным ремешком продать не удалось, повторные торги назначены на 3 декабря, начальная цена составляет 469 766 рублей. Также в комиссионном порядке, то есть до первой заявки и по фиксированной цене, реализуются еще шесть видов часов, в том числе часы Breguet за 464 тыс. рублей и часы марки Rolex.

Кроме того, Росимущество реализует пять принадлежавших Белых икон стоимостью от 5 тыс. до 69 тыс. рублей, тренажер и несколько книг, среди которых томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книга "Великорусские сказки Вятской губернии" 1915 года стоимостью 12,8 тыс. рублей и "История вятской гимназии".