Патриарх Кирилл прекратит поминовение патриарха Александрийского Феодора

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Признание патриархом Александрийским Феодором II Православной церкви Украины (ПЦУ) сделает невозможным для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поминать его за богослужением. Об этом в пятницу написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской церкви. Это делает невозможным поминовение патриарха Александрийского Патриархом Московским и всея Руси [Кириллом]", - написал Легойда.

Каноническая территория Александрийской церкви включает в себя страны Северной, Центральной и Южной Африки, в ней насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. По преданию, она была основана одним из четырех евангелистов апостолом Марком. Патриарх Феодор II возглавляет ее с 24 октября 2004 года.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.