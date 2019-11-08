РПЦ примет решение по отношениям с Александрийской церковью в связи с признанием ею ПЦУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью после того, как патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

"Мы глубоко скорбим в связи с полученными известиями о решении Александрийского патриарха Феодора признать руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания Думенко и поминать его имя в диптихах Александрийской церкви. Это решение противоречит всем прежним заявлениям патриарха Александрийского. Неизбежным следствием такого решения станет прекращение поминовение имени патриарха Феодора Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Священный синод Московского патриархата после всестороннего изучения обсудит этот вопрос и примет необходимые в этом случае определения", - сказал он.

Каноническая территория Александрийской церкви включает в себя страны Северной, Центральной и Южной Африки, в ней насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. По преданию, она была основана одним из четырех евангелистов апостолом Марком. Патриарх Феодор II возглавляет ее с 24 октября 2004 года.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.