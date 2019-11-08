Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Обновлено 

РПЦ примет решение по отношениям с Александрийской церковью в связи с признанием ею ПЦУ

Ранее патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании Православной церкви Украины

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью после того, как патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

"Мы глубоко скорбим в связи с полученными известиями о решении Александрийского патриарха Феодора признать руководителя раскольнической "Православной церкви Украины" Епифания Думенко и поминать его имя в диптихах Александрийской церкви. Это решение противоречит всем прежним заявлениям патриарха Александрийского. Неизбежным следствием такого решения станет прекращение поминовение имени патриарха Феодора Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Священный синод Московского патриархата после всестороннего изучения обсудит этот вопрос и примет необходимые в этом случае определения", - сказал он.

Каноническая территория Александрийской церкви включает в себя страны Северной, Центральной и Южной Африки, в ней насчитывается 27 митрополий и четыре епископии. По преданию, она была основана одним из четырех евангелистов апостолом Марком. Патриарх Феодор II возглавляет ее с 24 октября 2004 года.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.

Теги
УкраинаГрецияРоссияКирилл (патриарх)Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Реклама на ТАСС
Минюст подготовил проект постановления правительства об отмене правовых актов РСФСР
Согласно документу, отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование и имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС